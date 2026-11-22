В Новосибирске полиция проводит проверку по факту повреждения автобуса

В Новосибирске по факту повреждения автобуса организована проверка В Новосибирске полиция проводит проверку по факту повреждения автобуса

Москва22 ноя Вести.Правоохранительные органы проводят проверку по факту повреждения муниципального транспорта в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом в MAX сообщает ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

22 ноября в полицию поступили сообщения об агрессивном поведении мужчины, который вступил в конфликт с водителем автобуса говорится в мессенджере

В ходе конфликта гражданин разбил стекло транспорта.

По имеющимся сведениям, конфликту предшествовало ДТП: легковая машина врезалась в автобус.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.