Москва22 нояВести.Правоохранительные органы проводят проверку по факту повреждения муниципального транспорта в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом в MAX сообщает ГУ МВД РФ по Новосибирской области.
22 ноября в полицию поступили сообщения об агрессивном поведении мужчины, который вступил в конфликт с водителем автобусаговорится в мессенджере
В ходе конфликта гражданин разбил стекло транспорта.
По имеющимся сведениям, конфликту предшествовало ДТП: легковая машина врезалась в автобус.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.