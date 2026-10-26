После ДТП с автобусом под Новосибирском СК проверит действия водителя

Следователи проверят действия водителя после ДТП с автобусом под Новосибирском После ДТП с автобусом под Новосибирском СК проверит действия водителя

Москва26 окт Вести.Доследственная проверка по факту ненадлежащего оказания услуг водителем рейсового автобуса проводится в Новосибирской области, сообщает региональное СУ СК в Telegram-канале.

ДТП произошло утром 26 октября в Новосибирском районе.

Пострадали несколько человек, они доставлены в медучреждение районного центра. Отмечается, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства ДТП, а также проверить действия водителя маршрутного транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров говорится в публикации

По ее результатам будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что двигавшийся по маршруту 115 из села Ленинское в сторону поселка Голубой залив автобус съехал на обочину. По предварительной информации, в аварии пострадали 8 человек.

Свою проверку организовала областная прокуратура.