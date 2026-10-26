Под Новосибирском после ДТП с автобусом госпитализировали четырех человек

Под Новосибирском четыре человека госпитализированы после аварии с автобусом Под Новосибирском после ДТП с автобусом госпитализировали четырех человек

Москва26 окт Вести.Под Новосибирском после дорожно-транспортного происшествия с рейсовым автобусом госпитализировали четырех человек. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения области.

Как сообщили в ГУ МВД, авария произошла утром в понедельник, 26 октября. Рейсовый автобус ПАЗ, в котором ехали 15 пассажиров, вылетел в левый кювет в селе Ленинское. По предварительным данным, шофер потерял контроль над машиной. Травмы получили восемь человек.

По информации министерства, трое пострадавших в состоянии средней тяжести находятся в травматологическом центре. Еще одного, чье состояние оценивается как тяжелое, перевезли в НИИ травматологии и ортопедии.

Госпитализированы в травматологический центр первого уровня в состоянии средней степени тяжести три пострадавших в ДТП с автобусом, один пациент в тяжелом состоянии переведен в НИИТО говорится в публикации

Остальные четверо в госпитализации не нуждались: помощь им оказали в приемном отделении, а долечиваться они будут амбулаторно.