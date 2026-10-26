Москва26 октВести.Прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса под Новосибирском, в котором пострадали люди, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.
Установлено, что на 5 км трассы 50Н-2116 автобус, двигаясь по маршруту 115 из села Ленинское в сторону поселка Голубой залив, съехал на обочину. По предварительной информации, в аварии пострадали восемь человек.
Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движенияговорится в сообщении
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.