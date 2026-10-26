Прокуратура проверяет ДТП с автобусом с пострадавшими под Новосибирском

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с автобусом под Новосибирском Прокуратура проверяет ДТП с автобусом с пострадавшими под Новосибирском

Москва26 окт Вести.Прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса под Новосибирском, в котором пострадали люди, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

Установлено, что на 5 км трассы 50Н-2116 автобус, двигаясь по маршруту 115 из села Ленинское в сторону поселка Голубой залив, съехал на обочину. По предварительной информации, в аварии пострадали восемь человек.

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения говорится в сообщении

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.