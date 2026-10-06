Москва6 октВести.В Ордынском районе Новосибирской области автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса, в результате которого погиб один человек, второй получил травмы, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.
Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса (маршрут Карасук - Новосибирск), на 130 км трассы К-17Р Новосибирск - Кочки – Павлодар врезался в стоящий на полосе разгона грузовой автомобиль с полуприцепом. В автобусе находились 42 пассажира.
В результате ДТП пассажир-мужчина, на вид около 25 лет, от полученных травм скончался, мужчина, которому на вид 40 лет, госпитализирован. Их личности устанавливаютсяговорится в сообщении
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.