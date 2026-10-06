Пассажир погиб в результате ДТП с автобусом в Новосибирской области

Один мужчина погиб, один пострадал при ДТП с автобусом в Новосибирской области Пассажир погиб в результате ДТП с автобусом в Новосибирской области

Москва6 окт Вести.В Ордынском районе Новосибирской области автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса, в результате которого погиб один человек, второй получил травмы, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.

Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса (маршрут Карасук - Новосибирск), на 130 км трассы К-17Р Новосибирск - Кочки – Павлодар врезался в стоящий на полосе разгона грузовой автомобиль с полуприцепом. В автобусе находились 42 пассажира.

В результате ДТП пассажир-мужчина, на вид около 25 лет, от полученных травм скончался, мужчина, которому на вид 40 лет, госпитализирован. Их личности устанавливаются говорится в сообщении

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.