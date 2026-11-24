Один человек погиб в лобовой аварии двух грузовиков в Новосибирской области

В Новосибирской области в лобовом ДТП двух грузовиков погиб один из водителей Один человек погиб в лобовой аварии двух грузовиков в Новосибирской области

Москва24 ноя Вести.В Новосибирской области в результате лобового дорожно-транспортного происшествия с участием двух грузовиков погиб один из водителей. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 24 ноября около 21.00 местного времени на 81 км трассы К-12 "Новосибирск – Томск – Колывань". Предварительно установлено, что "КамАЗ" с полуприцепом, двигаясь со стороны города Томска в направлении Новосибирска, выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Shacman с полуприцепом.

В результате происшествия водитель Shacman с различными травмами доставлен в районную больницу, который 25 ноября в 2.40 (местного времени) скончался уточняется в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время проводится проверка, точные обстоятельства аварии устанавливаются.