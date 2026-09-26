Два человека погибли в ДТП под Новосибирском после лобового столкновения

В Новосибирской области столкнулись две легковушки, погибли двое Два человека погибли в ДТП под Новосибирском после лобового столкновения

Москва26 сен Вести.В Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Погибли два человека, сообщает ГАИ Новосибирской области.

ДТП зафиксировано утром 26 сентября в Искитимском районе. Оно случилось после выезда на встречную полосу ВАЗ 2107, где он врезался в Renault Logan.

В результате произошедшего водитель автомобиля ВАЗ и пассажирка автомобиля Renault погибли на месте аварии говорится в публикации автоинспекции

Есть пострадавший. Это водитель иномарки 1940 года рождения. Он доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Обстоятельства ДТП устанавливаются работающими на месте происшествия инспекторами.