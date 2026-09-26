Москва26 сенВести.В Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Погибли два человека, сообщает ГАИ Новосибирской области.
ДТП зафиксировано утром 26 сентября в Искитимском районе. Оно случилось после выезда на встречную полосу ВАЗ 2107, где он врезался в Renault Logan.
В результате произошедшего водитель автомобиля ВАЗ и пассажирка автомобиля Renault погибли на месте аварииговорится в публикации автоинспекции
Есть пострадавший. Это водитель иномарки 1940 года рождения. Он доставлен в больницу с тяжелыми травмами.
Обстоятельства ДТП устанавливаются работающими на месте происшествия инспекторами.