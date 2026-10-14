Москва14 октВести.На территории Искитимского района зарегистрировано ДТП, в котором погиб водитель иномарки, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Новосибирской области.
Авария произошла на 75 км трассы Р-256 "Чуйский тракт". Предварительно установлено, что начинающий водитель иномарки при обгоне выехал на встречную полосу, нарушив ПДД, и столкнулся с грузовиком с прицепом.
В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощиговорится в сообщении
Сотрудники ГАИ и следователи выясняют обстоятельства произошедшего.