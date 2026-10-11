Один человек погиб при столкновении фур на трассе в Новосибирской области

В Новосибирской области столкнулись две фуры, один человек погиб Один человек погиб при столкновении фур на трассе в Новосибирской области

Москва11 окт Вести.В Новосибирской области в результате столкновения двух большегрузов на федеральной трассе Р-254 "Иртыш" погиб один человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло поздно вечером 11 октября, в воскресенье.

Мужчина 1995 года рождения, управляя автомобилем Jac… столкнулся с попутным автомобилем Faw, под управлением водителя 1979 года рождения, который остановился из-за скопления транспорта. В результате произошедшего водитель автомобиля Jаc скончался от полученных травм на месте ДТП до приезда скорой говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.