Один человек погиб и один тяжело пострадал в ДТП с фурой в Иркутской области

Кроссовер и фура столкнулись на трассе в Иркутской области, один человек погиб Один человек погиб и один тяжело пострадал в ДТП с фурой в Иркутской области

Москва8 ноя Вести.Водитель иномарки выехал на встречную полосу под фуру на трассе в Иркутской области. В результате столкновения один человек погиб и один получил тяжелые травмы. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло 8 ноября, в воскресенье, на федеральной автодороге "Байкал" на территории Шелеховского района.

Предварительно установлено, что 44-летний водитель легкового автомобиля Hyundai… допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с большегрузом Volvo. В результате аварии 23-летний пассажир кроссовера скончался до приезда скорой помощи, водитель в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что мужчина, который управлял большегрузом, не пострадал.

На месте работают правоохранители. Организована проверка.