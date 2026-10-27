В ДТП в Иркутской области пострадал четырехлетний ребенок и погибла женщина

Мужчина и ребенок пострадали, женщина погибла в ДТП в Иркутской области В ДТП в Иркутской области пострадал четырехлетний ребенок и погибла женщина

Москва27 окт Вести.В Иркутской области произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и двое пострадали, включая ребенка. Об этом сообщила прокуратура региона в MAX.

Трагедия произошла в понедельник, 26 октября, на трассе Р-258 "Байкал" в Слюдянском районе. Автомобиль Toyota Prius Alpha столкнулся сначала с Nissan Presage, а затем с SITRAK C7H.

В результате столкновения автомашин Nissan Presage, Toyota Prius Alpha, а затем последней с автомобилем SITRAK C7H женщина из второго авто погибла, а водитель и 4-летний ребенок получили травмы и доставлены в медицинское учреждение говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения водителем (ст. 264 УК РФ). Прокуратура района поставила на контроль ход и результаты расследования дела.