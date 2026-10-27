Москва27 окт Вести.Задержан водитель Nissan Presage, который, предположительно, стал виновником смертельного ДТП на автодороге Р-258 "Байкал" вблизи поселка Новоснежная Иркутской области. Об этом сообщило в MAX управление МВД России по региону.

По данным ведомства, мужчина не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Prius Alpha. От удара второй автомобиль отбросило в сторону, и на него наехал большегруз SITRAK C7H.

В результате аварии 27-летняя пассажирка Toyota Prius Alpha скончалась в автомобиле скорой помощи, а водитель и 4-летний ребенок были доставлены в медицинское учреждение говорится в сообщении

Уточняется, что погибшая была беременна.

Водитель Nissan Presage с места ДТП попытался скрыться, однако его вскоре задержали сотрудники Госавтоинспекции. Мужчина оказался 40-летним жителем поселка Выдрино. Он заявил, что его машину якобы угнали, однако очевидцы утверждают, что за рулем был он сам.