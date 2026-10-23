Автомобилист, уснув за рулем, спровоцировал смертельную аварию на трассе "Иртыш" Уснувший за рулем автомобилист спровоцировал смертельное ДТП на трассе "Иртыш"

Москва23 окт Вести.В Новосибирской области на федеральной трассе "Иртыш" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

Авария случилась 23 октября около 2.09 местного времени. Предварительно установлено, что мужчина 1998 года рождения на Kia K5, который двигался со стороны Омска, на 1386 км автодороги "Иртыш" уснул за рулем, в результате чего выехал на полосу встречного движения, после чего его машина врезалась в Toyota, которая двигалась навстречу.

В результате ДТП пассажир-женщина, на вид 40 лет, автомобиля Toyota погибла на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи уточняется в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.