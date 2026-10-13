Москва13 октВести.В Искитимском районе в результате столкновения трех автомобилей погиб водитель иномарки 2005 года рождения, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Новосибирской области.
Установлено, что водитель иномарки, двигаясь по трассе Р-256 "Чуйский тракт", на 75 км дороги выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с автобусом без пассажиров, а потом с грузовиком.
В результате произошедшего водитель иномарки 2005 года рождения скончался от полученных травм на местеговорится в сообщении
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.