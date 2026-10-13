Один водитель погиб при столкновении трех автомобилей в Новосибирской области

Водитель иномарки погиб при ДТП с тремя автомобилями в Новосибирской области Один водитель погиб при столкновении трех автомобилей в Новосибирской области

Москва13 окт Вести.В Искитимском районе в результате столкновения трех автомобилей погиб водитель иномарки 2005 года рождения, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Новосибирской области.

Установлено, что водитель иномарки, двигаясь по трассе Р-256 "Чуйский тракт", на 75 км дороги выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с автобусом без пассажиров, а потом с грузовиком.

В результате произошедшего водитель иномарки 2005 года рождения скончался от полученных травм на месте говорится в сообщении

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.