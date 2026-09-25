В Новосибирской области водителю предъявлено обвинение в гибели трех человек

В Новосибирской области осудят водителя, виновного в гибели трех человек В Новосибирской области водителю предъявлено обвинение в гибели трех человек

Москва25 сен Вести.В Новосибирской области в суд направлено уголовное дело о ДТП, в результате которого погибли три человека, двое пострадали. Подробности сообщает прокуратура региона в MAX.

Обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, утверждено в отношении 49-летнего жителя Краснодарского края.

По материалам следствия, 5 декабря 2025 г. мужчина за рулем тягача "ДАФ" с грузом массой около 16 тонн в прицепе не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Тойота Авенсис".

В результате ДТП погибли три человека, в том числе 2-летний ребенок, двое несовершеннолетних с различными травмами доставлены в Мошковскую ЦРБ говорится в сообщении

Мошковский районный суд Новосибирской области рассмотрит уголовное дело по существу.