Уголовное дело возбуждено в Красноярске после ДТП с тремя погибшими

После ДТП с тремя погибшими в Красноярске возбуждено уголовное дело Уголовное дело возбуждено в Красноярске после ДТП с тремя погибшими

Москва30 сен Вести.В Красноярске возбуждено уголовное дело после массового дорожно-транспортного происшествия с участием шести машин, в результате которого накануне три девушки погибли и еще трое мужчин пострадали. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МВД России.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" говорится в канале ведомства на платформе MAX

Предварительно установлено, что утром 29 сентября автомобилист на Volkswagen Golf при перестроении в крайнюю левую полосу допустил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем Lada Largus. После этого Golf врезался в ехавшую впереди Honda HR‑V, затем выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Passat, двигавшимся во встречном направлении. Удар спровоцировал цепную реакцию: Passat врезался в двигавшийся впереди Audi Q7, а тот — в Lexus LX570, ехавший впереди в попутном направлении.

В результате происшествия три девушки‑пассажирки автомобиля Volkswagen Passat — 2005, 2006, 2007 г.р. — погибли на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Госпитализированы трое мужчин: водитель Lada Largus 1980 г.р., водитель Volkswagen Golf 1972 г.р. и водитель Volkswagen Passat 2005 г.р. уточняется в канале красноярской полиции в MAХ

В МВД также отметили, что состояние опьянения у всех участников ДТП не выявлено. Расследование продолжается.