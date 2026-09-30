Москва30 сенВести.Стали известны имена студенток, погибших в массовой аварии у Николаевского моста в Красноярске. Это Анастасия Глушкова, Кристина Лукша и Дарья Присяжнюк – все учились в Институте нефти и газа Сибирского федерального университета. Об этом сообщила пресс-служба СФУ в социальной сети "ВКонтакте".
Произошла страшная трагедия. В ДТП погибли девочки, наши студентки. Глушкова Анастасия, Лукша Кристина, Присяжнюк Дарья. Все учились в одном институте - Институте нефти и газа СФУговорится в публикации
ДТП произошло на улице Дубровинского утром 29 сентября. По предварительным данным, Volkswagen Golf при перестроении задел Lada Largus, оказался на встречной полосе и врезался в Volkswagen Passat. Затем в аварию попали еще три автомобиля. Девушки ехали в Passat и получили травмы, несовместимые с жизнью. Их однокурсник, находившийся за рулем, выжил. Его доставили в больницу.
В СФУ рассказали, что погибшие жили в одном общежитии, дружили и активно участвовали в молодежных движениях.
Университет выразил соболезнования родным, пообещал юридическую, организационную и материальную поддержку. Каждой семье также будет выделено по 300 тысяч рублей.