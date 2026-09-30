Названы имена студенток, погибших в аварии у моста в Красноярске Опубликованы имена студенток, погибших в массовом ДТП в Красноярске

Москва30 сен Вести.Стали известны имена студенток, погибших в массовой аварии у Николаевского моста в Красноярске. Это Анастасия Глушкова, Кристина Лукша и Дарья Присяжнюк – все учились в Институте нефти и газа Сибирского федерального университета. Об этом сообщила пресс-служба СФУ в социальной сети "ВКонтакте".

Произошла страшная трагедия. В ДТП погибли девочки, наши студентки. Глушкова Анастасия, Лукша Кристина, Присяжнюк Дарья. Все учились в одном институте - Институте нефти и газа СФУ говорится в публикации

ДТП произошло на улице Дубровинского утром 29 сентября. По предварительным данным, Volkswagen Golf при перестроении задел Lada Largus, оказался на встречной полосе и врезался в Volkswagen Passat. Затем в аварию попали еще три автомобиля. Девушки ехали в Passat и получили травмы, несовместимые с жизнью. Их однокурсник, находившийся за рулем, выжил. Его доставили в больницу.

В СФУ рассказали, что погибшие жили в одном общежитии, дружили и активно участвовали в молодежных движениях.

Университет выразил соболезнования родным, пообещал юридическую, организационную и материальную поддержку. Каждой семье также будет выделено по 300 тысяч рублей.