Москва29 сенВести.В Красноярске в результате массового дорожно-транспортного происшествия с участием шести автомобилей три девушки погибли и один мужчина пострадал. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.
Авария случилась 29 сентября на улице Дубровинского недалеко от Николаевского моста. Предварительно установлено, что один из автомобилистов выехал на встречную полосу, где врезался в другую машину, что спровоцировало последующие столкновения авто.
На данный момент известно о трех погибших девушках 2005, 2006, 2007 годов рождения. Еще один мужчина пострадал – его госпитализировали в медицинское учреждениеговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и инспекторы ДПС. Устанавливаются все обстоятельства аварии.