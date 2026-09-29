Три девушки погибли в массовом ДТП с шестью автомобилями в Красноярске

В Красноярске произошло массовое ДТП с шестью автомобилями, трое погибших Три девушки погибли в массовом ДТП с шестью автомобилями в Красноярске

Москва29 сен Вести.В Красноярске в результате массового дорожно-транспортного происшествия с участием шести автомобилей три девушки погибли и один мужчина пострадал. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

Авария случилась 29 сентября на улице Дубровинского недалеко от Николаевского моста. Предварительно установлено, что один из автомобилистов выехал на встречную полосу, где врезался в другую машину, что спровоцировало последующие столкновения авто.

На данный момент известно о трех погибших девушках 2005, 2006, 2007 годов рождения. Еще один мужчина пострадал – его госпитализировали в медицинское учреждение говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и инспекторы ДПС. Устанавливаются все обстоятельства аварии.