Автобус и три автомобиля столкнулись в Краснодаре, пострадавших нет

В Краснодаре произошло массовое ДТП, столкнулись автобус и три автомобиля Автобус и три автомобиля столкнулись в Краснодаре, пострадавших нет

Москва9 сен Вести.В Краснодаре произошло массовое ДТП с участием автобуса и трех автомобилей. В результате аварии пострадавших нет, сообщает пресс-служба городской полиции.

Дорожный инцидент произошел на улице Красных Партизан днем в среду.

Массовое ДТП на улице Красных Партизан обошлось без пострадавших написано в канале полиции в MAX

Согласно приведенной информации, ДТП случилось после того, как водитель автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Kia.

Та, в свою очередь, столкнулась со Skoda. Автомобиль чешского производства въехал во впереди находившийся Haval.

Проводится проверка.