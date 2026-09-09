Москва9 сенВести.В Краснодаре произошло массовое ДТП с участием автобуса и трех автомобилей. В результате аварии пострадавших нет, сообщает пресс-служба городской полиции.
Дорожный инцидент произошел на улице Красных Партизан днем в среду.
Массовое ДТП на улице Красных Партизан обошлось без пострадавшихнаписано в канале полиции в MAX
Согласно приведенной информации, ДТП случилось после того, как водитель автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Kia.
Та, в свою очередь, столкнулась со Skoda. Автомобиль чешского производства въехал во впереди находившийся Haval.
Проводится проверка.