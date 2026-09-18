Москва18 сенВести.В ДТП с участием двух автобусов в Новороссийске пострадали пять человек, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю в MAX.
ЧП произошло утром 18 сентября на Анапском шоссе.
В результате аварии различные травмы получили пять пассажиров, из них двое несовершеннолетнихговорится в публикации
По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции до впереди двигавшегося транспорта, отметили в полиции Кубани.
Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.