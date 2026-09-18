В аварии с двумя автобусами в Новороссийске пострадали 5 человек

Пять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Новороссийске В аварии с двумя автобусами в Новороссийске пострадали 5 человек

Москва18 сен Вести.В ДТП с участием двух автобусов в Новороссийске пострадали пять человек, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю в MAX.

ЧП произошло утром 18 сентября на Анапском шоссе.

В результате аварии различные травмы получили пять пассажиров, из них двое несовершеннолетних говорится в публикации

По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции до впереди двигавшегося транспорта, отметили в полиции Кубани.

Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.