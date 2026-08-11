Арестован водитель, по вине которого в Находке погибла девушка и трое пострадали

Водитель, по вине которого погибла девушка в Находке, отправлен в СИЗО Арестован водитель, по вине которого в Находке погибла девушка и трое пострадали

Москва11 авг Вести.Водитель, по вине которого погибла 20-летняя девушка и еще три человека получили травмы, отправлен в СИЗО сроком на два месяца, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.

Авария произошла утром 9 августа в районе дома №41 на Находкинском проспекте. Нетрезвый водитель иномарки Mitsubishi Colt выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с автомобилем Subaru Forester. Девушка, находившаяся на пассажирском сидении Subaru Forester, от полученных травм скончалась, еще три человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

С учетом позиции прокуратуры суд заключил подозреваемого под стражу сроком на 2 месяца написали в пресс-службе

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры города Находки.