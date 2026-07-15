Суд приговорил к колонии водителя, по вине которого погибла девушка на Фонтанке

Водитель Porsche, устроивший смертельное ДТП в Петербурге, получил срок Суд приговорил к колонии водителя, по вине которого погибла девушка на Фонтанке

Москва15 июл Вести.В Санкт-Петербурге Даниила Войнова признали виновным в том, что он в пьяном виде устроил аварию, из‑за которой погибла девушка. Об этом сообщает городская прокуратура.

Трагедия случилась утром, 3 октября 2025 года. Войнов ехал на автомобиле Porsche с превышением скорости. На набережной Фонтанки он не справился с управлением: врезался в ограждение и вылетел в реку. Сам водитель смог выбраться, а 21‑летняя пассажирка погибла до приезда скорой.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения Войнов отказался.

В соответствии с примечанием к ст. 264 УК РФ Войнов признан лицом, находившимся в состоянии опьянения уточняется в сообщении прокуратуры

Суд приговорил мужчину к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы — отбывать срок он будет в колонии‑поселении. Кроме того, ему запретили управлять транспортом в течение 2 лет и 6 месяцев.