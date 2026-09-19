Число погибших в ДТП на трассе М-8 "Холмогоры" увеличилось до 14 человек

Одна из пострадавших в ДТП на трассе М-8 "Холмогоры" скончалась в реанимации Число погибших в ДТП на трассе М-8 "Холмогоры" увеличилось до 14 человек

Москва19 сен Вести.Виктория Дунаева, 22-летняя студентка САФУ, пострадавшая в крупной аварии с автобусом и лесовозом, скончалась в отделении нейрореанимации Архангельской областной клинической больницы, сообщила пресс-служба правительства региона в мессенджере МАХ.

В результате ДТП Виктория получила тяжелую сочетанную травму с крайне тяжелой черепно-мозговой травмой. Она поступила в отделение ... в состоянии глубокой комы. В течение недели врачи боролись за жизнь девушки: она получала интенсивную терапию, включая искусственную вентиляцию легких, поддержку работы сердечно-сосудистой системы и остальных органов и систем. Несмотря на все усилия реаниматологов, спасти пациентку не удалось сообщил министр здравоохранения Поморья Дмитрий Богданов

Виктория Дунаева была одной из двух пациенток, поступивших в отделение после ДТП. Вторую пострадавшую на этой неделе транспортировали в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко в Москве. Она находится в сознании и продолжает лечение.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие с лесовозом и автобусом произошло на 1 180 километре трассы М-8 "Холмогоры" вечером пятницы, 11 сентября. В результате аварии погибли водитель грузового автомобиля, а также водитель и 11 пассажиров микроавтобуса, в том числе четверо детей. Теперь их число выросло до 14.

Директор транспортной компании ООО "МАЛавто", осуществлявшей пассажирские перевозки, отправлена под арест до 9 ноября 2026 года. Фигурантке предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг. По версии следствия, она допустила нарушения, которые привели к трагедии, в частности, выпустила на маршрут водителя, который систематически нарушал ПДД и не проходил медосмотры, а также отдыхал один раз за 15 дней. Реклама lo