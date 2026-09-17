Москва17 сенВести.В Архангельске арестована директор транспортной компании, чей автобус попал в смертельное ДТП натрассе М-1 "Холмогоры". Об этом сообщает Ломоносовский районный суд города.
Избрана мера пресечения Ольге Толстовой, директору транспортной компании ООО "МАЛавто", осуществлявшей пассажирские перевозки… В виде заключения под стражу на срок до 9 ноября 2026 годаговорится на странице инстанции во "ВКонтакте"
Фигурантке предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг. По версии следствия, она допустила нарушения, которые привели к трагедии, в частности, выпустил на маршрут водителя, который систематически нарушал ПДД и не проходил медосмотры, а также отдыхал один раз за 15 дней.
Рейсовый автобус, лесовоз и легковая иномарка столкнулись 11 сентября. В результате погибли 13 человек, еще 7 пострадали. Предварительно, водитель автобуса выехал на встречную полосу при обгоне.