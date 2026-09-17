После ДТП с автобусом под Архангельском арестована глава транспортной компании

Суд арестовал главу компании, чей автобус попал в ДТП в Архангельской области После ДТП с автобусом под Архангельском арестована глава транспортной компании

Москва17 сен Вести.В Архангельске арестована директор транспортной компании, чей автобус попал в смертельное ДТП натрассе М-1 "Холмогоры". Об этом сообщает Ломоносовский районный суд города.

Избрана мера пресечения Ольге Толстовой, директору транспортной компании ООО "МАЛавто", осуществлявшей пассажирские перевозки… В виде заключения под стражу на срок до 9 ноября 2026 года говорится на странице инстанции во "ВКонтакте"

Фигурантке предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг. По версии следствия, она допустила нарушения, которые привели к трагедии, в частности, выпустил на маршрут водителя, который систематически нарушал ПДД и не проходил медосмотры, а также отдыхал один раз за 15 дней.

Рейсовый автобус, лесовоз и легковая иномарка столкнулись 11 сентября. В результате погибли 13 человек, еще 7 пострадали. Предварительно, водитель автобуса выехал на встречную полосу при обгоне.