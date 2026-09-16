СК: водитель попавшего в ДТП под Архангельском автобуса нарушил ПДД 40 раз

Водитель попавшего в ДТП под Архангельском автобуса систематически нарушал ПДД СК: водитель попавшего в ДТП под Архангельском автобуса нарушил ПДД 40 раз

Москва16 сен Вести.Водитель автобуса, столкнувшегося с лесовозом и легковым автомобилем в Архангельской области, за последние полтора года нарушал ПДД не менее 40 раз. Об этом сообщает Следственный комитет России.

В течение полутора лет более 40 раз привлекался к административной ответственности... В течение 15 дней ему был предоставлен только 1 выходной день говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ

ДТП с участием рейсового автобуса, лесовоза и легковой машины произошло 11 сентября на трассе М-8 "Холмогоры". Погибли 13 человек, пострадали семь. Предварительно, причиной случившегося стал выезд автобуса на встречную полосу при обгоне.

Возбуждены дела о нарушении ПДД и оказании небезопасных услуг. Во втором обвинение предъявлено директору транспортной организации. По версии следствия, перевозчик не должен был выпускать водителя с таким количеством нарушений на маршрут.