Водитель попавшего в ДТП под Архангельском автобуса за 15 дней отдыхал один раз

В СК рассказали о графике водителя автобуса, попавшего в ДТП под Архангельском Водитель попавшего в ДТП под Архангельском автобуса за 15 дней отдыхал один раз

Москва16 сен Вести.Водитель автобуса, столкнувшегося с лесовозом и легковым автомобилем в Архангельской области, за 15 дней отдыхал только один раз. Об этом сообщает Следственный комитет России.

ДТП произошло 11 сентября на трассе М-8 "Холмогоры". Погибли 13 человек, пострадали семь. Предварительно, причиной случившегося стал выезд водителя автобуса на встречную полосу. По версии следствия, его допустили к перевозке пассажиров, несмотря на утомление и снижение концентрации внимания. Кроме того, установлено, что за последние полтора года он нарушал ПДД не менее 40 раз.

В уголовном деле, возбужденном по статье об оказании небезопасных услуг, фигурирует руководитель транспортной компании. По версии следствия, именно она допустила нарушения, которые привели к трагедии.

Не обеспечила надлежащий контроль за своевременным прохождением водителем обязательных медицинских осмотров, а также за соблюдением режима труда и отдыха, вследствие чего в течение 15 дней ему был предоставлен только 1 выходной день говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ

Женщине предъявлено обвинение, она задержана. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.