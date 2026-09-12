ГАИ: среди погибших в ДТП под Архангельском 2 водителя и 11 пассажиров автобуса

В крупном ДТП под Архангельском погибли два водителя и 11 пассажиров автобуса ГАИ: среди погибших в ДТП под Архангельском 2 водителя и 11 пассажиров автобуса

Москва12 сен Вести.В крупном ДТП в Архангельской области среди 13 погибших водители лесовоза и микроавтобуса, а также 11 пассажиров общественного транспорта. Такие сведения приводит ГАИ России.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на 1 180 километре трассы М-8 "Холмогоры" вечером пятницы.

Среди погибших – водитель грузового автомобиля, водитель и 11 пассажиров микроавтобуса написано в канале автоинспекции

Также ГАИ уточнило, что среди 13 погибших трое несовершеннолетних. Ранее минздрав Архангельской области сообщал о четырех погибших детях: 6, 11, 15 и 16 лет.

Также восемь человек находятся в медицинских учреждениях региона. Часть из них в тяжелом состоянии, часть – в крайне тяжелом.