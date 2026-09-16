Фигурантке дела о ДТП с автобусом в Архангельской области предъявлено обвинение

После ДТП с автобусом под Архангельском задержана глава транспортной компании Фигурантке дела о ДТП с автобусом в Архангельской области предъявлено обвинение

Москва16 сен Вести.Директору транспортной компании, чей автобус попал в смертельное ДТП в Астраханской области, предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Директору транспортной компании, осуществляющей пассажирские перевозки, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ… Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ

Столкновение рейсового автобуса, следующего по маршруту Северодвинск - Архангельск – Березник, лесовоза и легковой машины произошло 11 сентября на трассе М-8 "Холмогоры". В результате погибли 13 человек, в том числе 4 несовершеннолетних, еще 7 получили травмы различной степени тяжести.

Предварительно, причиной стал выезд водителя автобуса на встречную полосу.