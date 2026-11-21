Москва21 нояВести.В Искитимском районе Новосибирской области пьяный мужчина без прав ехал на "ВАЗ-2112" и по автодороге "Линево - Листвянский". Машина съехала с дороги и перевернулась. Один из пассажиров погиб, сообщает Госавтоинспекция региона.
Пассажир-мужчина (на вид около 50 лет) скончался на месте происшествия, два пассажира: женщина и мужчина в возрасте 45-50 лет доставлены в больницу с различными травмамиговорится в сообщении
Сейчас на месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции выясняют обстоятельства случившегося.