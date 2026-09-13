Москва13 сенВести.В Новосибирской области в результате дорожно-транспортного происшествия один подросток погиб и еще трое пострадали. Об этом сообщила прокуратура региона.
Авария произошла 12 сентября на участке автодороги, находящемся в 2 км от села Кондусла Куйбышевского района.
Несовершеннолетний, управляя автомобилем УАЗ-31512, не справившись с управлением, съехал на обочину по ходу движения, после чего произошло опрокидывание автомобиля на крышу. Помимо 15-летнего водителя в автомобиле находились еще трое несовершеннолетних детей. Один из них в результате ДТП погибговорится в канале надзорного ведомства на платформе MAX
Прокуратура взяла на контроль ход уголовно-процессуальной проверки по данному факту.