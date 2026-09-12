В Новосибирской области УАЗ перевернулся под управлением ребенка, один погибший

Подросток не справился с управлением и устроил смертельное ДТП под Новосибирском В Новосибирской области УАЗ перевернулся под управлением ребенка, один погибший

Москва12 сен Вести.В Новосибирской области 15-летний подросток устроил смертельное ДТП во время езды на "УАЗ Хантер". Один человек погиб, сообщает Госавтоинспекция региона.

Происшествие на дороге произошло в Куйбышевском районе. Несовершеннолетний не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.

От полученных травм в автомобиле скорой помощи при транспортировке в медицинское учреждение скончался 12-летний пассажир автомобиля "УАЗ" написано в канале автоинспекции

Находившийся за рулем автомобиля подросток не обращался за медицинской помощью.

Ведется установление всех обстоятельств ДТП.