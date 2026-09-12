В Ленобласти подросток погиб в машине, которой управлял водитель, лишенный прав

В Ленобласти подросток погиб в перевернувшейся машине – водитель съехал в кювет В Ленобласти подросток погиб в машине, которой управлял водитель, лишенный прав

Москва12 сен Вести.В Ленинградской области на 3 км автодороги "Извара - Черное" в Волосовском районе мужчина, лишенный водительских прав, не справился с управлением и перевернулся на машине, съехав в кювет. В машине находились два подростка, один из них погиб, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В момент ДТП в автомобиле находились двое несовершеннолетних пассажиров 14 и 15 лет. 14-летний подросток в результате полученных травм скончался на месте происшествия, второй госпитализирован в состоянии средней степени тяжести говорится в сообщении

Сам водитель, которого лишили прав в 2025 году, госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сейчас полиция проверяет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Затем будет вынесено законное решение.