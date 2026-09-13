Москва13 сенВести.В Новосибирской области СК начал проверку по факту ДТП с автомобилем, в результате которого погиб подросток, сообщили в региональном СУ СКР.
По данным ведомства, днем 12 сентября подросток за рулем УАЗ не справился с управлением и съехал в кювет возле села Кондусло в Куйбышевском районе, после чего автомобиль перевернулся на крышу.
Помимо 15-летнего водителя в автомобиле находились еще трое несовершеннолетних. Один из них в результате ДТП погибсказано в сообщении
По факту ДТП организована проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.