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Один человек погиб в результате пьяного ДТП на трассе Чита – Хабаровск

В ЕАО нетрезвый водитель без прав спровоцировал ДТП, его пассажир погиб Один человек погиб в результате пьяного ДТП на трассе Чита – Хабаровск

Москва25 сен Вести.В Еврейской автономной области в результате дорожно-транспортного происшествия, которое было спровоцировано нетрезвым автомобилистом, погиб человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на федеральной автодороге Чита – Хабаровск в Облученском районе. Предварительно установлено, что 22-летний автомобилист на Nissan Pulsar без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

Водитель в результате ДТП получил телесные повреждения. 27-летний пассажир, находившийся на переднем пассажирском сиденье, получил травмы, несовместимые с жизнью говорится в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.