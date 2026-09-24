Водитель погиб, пассажир получил ранения в результате ДТП на Камчатке

Один человек погиб, один получил ранения в результате ДТП на Камчатке Водитель погиб, пассажир получил ранения в результате ДТП на Камчатке

Москва24 сен Вести.В дорожной аварии на трассе Анавгай-Палана на Камчатке погиб водитель внедорожника, пассажир получил ранения, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции края.

Установлено, что 38-летний водитель, лишенный права вождения, ехал за рулем внедорожника, не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, где машина перевернулась.

В результате ДТП водитель и 41-летний пассажир получили травмы. Позже водитель скончался в больнице говорится в сообщении

Инспекторы призывают водителей учитывать дорожные условия и соблюдать скоростной режим.