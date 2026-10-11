Москва11 октВести.В Колыванском районе Новосибирской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб автомобилист. Об этом сообщила Госавтоинспекция по региону.
Авария произошла 11 октября в 8.00 по местному времени на 45 км автодороги К-12. Согласно предварительным данным, водитель на "ВАЗ 2109" при выезде на главную дорогу не уступил автомобилю Mitsubishi Lancer, приближавшемуся слева.
В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" получил травмы не совместимые с жизнью и скончался в больницеговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.