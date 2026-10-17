ГАИ: один водитель погиб, второй получил ранения при ДТП в Новосибирской области

Водитель легковушки погиб в результате ДТП с грузовиком в Новосибирской области ГАИ: один водитель погиб, второй получил ранения при ДТП в Новосибирской области

Москва17 окт Вести.На Мочищенском шоссе в Новосибирской области произошло столкновение грузовика и легковушки, погиб один водитель, второй травмирован, сообщается в MAX-канале ГАИ региона.

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля на 1-м Мочищенском шоссе при повороте направо на регулируемом перекрестке не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Оба автомобиля загорелись.

В результате аварии водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой медпомощи, водитель грузовика получил различные травмы говорится в сообщении

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.