Москва17 октВести.На Мочищенском шоссе в Новосибирской области произошло столкновение грузовика и легковушки, погиб один водитель, второй травмирован, сообщается в MAX-канале ГАИ региона.
Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля на 1-м Мочищенском шоссе при повороте направо на регулируемом перекрестке не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Оба автомобиля загорелись.
В результате аварии водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой медпомощи, водитель грузовика получил различные травмыговорится в сообщении
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.