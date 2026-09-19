Москва19 сенВести.В Новосибирске водитель Volkswagen Jetta, врезался в бетонное ограждение, вылетел из окна машины и упал с эстакады, сообщает в MAX Госавтоинспекция Новосибирской области.
Авария произошла в Ленинском районе ранним утром 19 сентября.
Будучи в состоянии опьянения (водитель – прим. ред.), не справился с управлением совершил наезд на бетонное ограждение слева по ходу движения, в результате чего … вылетел из окна, упав с эстакадысказано в сообщении
В результате аварии мужчина 1984 года рождения скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства устанавливаются.