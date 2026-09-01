В Воронеже водитель Renault Logan погиб при столкновении с автобусом

В Воронеже на Ленинском проспекте водитель Renault врезался в автобус и погиб В Воронеже водитель Renault Logan погиб при столкновении с автобусом

Москва1 сен Вести.В Воронеже в результате ДТП с автобусом погиб 40-летний водитель автомобиля Renault Logan. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Отмечается, что авария произошла у дома №4 на Ленинском проспекте утром 31 августа. По данным правоохранителей, мужчина не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автобус №26, которым управлял 46-летний местный житель.

Водитель Renault скончался на месте от полученных травм.

40-летний мужчина за рулем Renault Logan не выдержал безопасное расстояние и влетел в автобус №26 под управлением 46-летнего воронежца. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой помощи говорится в публикации

Выясняются все обстоятельства случившегося.