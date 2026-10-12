Гибель пенсионеров на трассе в Иркутской области попала на видео

Грузовик раздавил легковушку с пенсионерами в Иркутской области Гибель пенсионеров на трассе в Иркутской области попала на видео

Москва12 окт Вести.Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области обнародовала кадры фатального дорожно-транспортного происшествия в Слюдянском районе.

ЧП произошло днем в понедельник, 12 октября, неподалеку от поселка Мангутай на федеральной трассе Р‑258 "Байкал".

По предварительным данным, водитель грузовика Isuzu … совершил столкновение с впереди стоящим легковым автомобилем Nissan X-Trail, который намеревался повернуть налево в поселок говорится в заявлении ведомства в MAX

После удара кроссовер оказался на встречной полосе, где столкнулся с грузовиком Volvo.

Жертвами ДТП стали два человека - 72‑летний водитель Nissan и его 71-летняя пассажирка. Они умерли на месте происшествия до прибытия медиков скорой помощи.