Москва23 октВести.В Иркутской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовиков один человек погиб, на трассе "Сибирь" введены ограничения. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
Авария произошла на 1386 км федеральной автодороги Р-255 "Сибирь".
Произошло столкновение грузовых автомобилей, в результате которого один водитель погиб. На месте инцидента работают сотрудники полиции. Движение автотранспорта не осуществляется до устранения последствий дорожной аварииговорится в канале ведомства на платформе MAX
Обстоятельства ДТП выясняются.