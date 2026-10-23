Москва23 октВести.В Иркутской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовиков один человек погиб, на трассе "Сибирь" введены ограничения. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

Авария произошла на 1386 км федеральной автодороги Р-255 "Сибирь".

Произошло столкновение грузовых автомобилей, в результате которого один водитель погиб. На месте инцидента работают сотрудники полиции. Движение автотранспорта не осуществляется до устранения последствий дорожной аварии

говорится в канале ведомства на платформе MAX

Обстоятельства ДТП выясняются.