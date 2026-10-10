СК возбудил дело по факту агрессивного поведения подростков в Московском регионе

На агрессивных подростков в Московском регионе завели уголовное дело СК возбудил дело по факту агрессивного поведения подростков в Московском регионе

Москва10 окт Вести.Уголовные дела о хулиганстве возбудили по факту агрессивного поведения подростков из числа приезжих по отношению к сверстникам в Москве и Московской области. Об этом сообщает пресс-службе СК РФ.

В социальных медиа содержатся сведения о противоправной деятельности групп подростков в Балашихе Московской области и Восточном районе Москвы говорится в сообщении

По словам местных жителей, несовершеннолетние проявляют агрессию по отношению к сверстникам.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования руководителю столичного СК Дмитрию Беляеву и руководителю ГСУ СК России по Подмосковью Александру Шмырову.