Москва28 нояВести.Четверо молодых людей задержаны в подмосковном Солнечногорске по подозрению в совершении ряда преступлений, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
В Следком поступили данные о подростках, которые систематически нападали на граждан, вступали с ними в конфликты, угрожали им и применяли насилие.
В ходе проведенных проверочных мероприятий указанные сведения нашли подтверждение … Четверо подростков в возрасте от 14 до 16 лет задержаныговорится в публикации ведомства в MAX
Произошедшее квалифицировали по статьям УК РФ о хулиганстве и разбое, было возбуждено уголовное дело.
Как стало известно, в минувшую среду, 25 ноября, подростки напали на несовершеннолетнего, чтобы забрать у него имущество. При этом, ему угрожали аэрозольным пистолетом.
В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение и изберут им меру пресечения. Также устанавливаются иные возможные эпизоды противоправной деятельности молодых людей.