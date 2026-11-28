В Солнечногорске задержали группу подростков, нападавших на жителей

Группу подростков из Солнечногорска задержали после хулиганства и разбоя В Солнечногорске задержали группу подростков, нападавших на жителей

Москва28 ноя Вести.Четверо молодых людей задержаны в подмосковном Солнечногорске по подозрению в совершении ряда преступлений, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

В Следком поступили данные о подростках, которые систематически нападали на граждан, вступали с ними в конфликты, угрожали им и применяли насилие.

В ходе проведенных проверочных мероприятий указанные сведения нашли подтверждение … Четверо подростков в возрасте от 14 до 16 лет задержаны говорится в публикации ведомства в MAX

Произошедшее квалифицировали по статьям УК РФ о хулиганстве и разбое, было возбуждено уголовное дело.

Как стало известно, в минувшую среду, 25 ноября, подростки напали на несовершеннолетнего, чтобы забрать у него имущество. При этом, ему угрожали аэрозольным пистолетом.

В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение и изберут им меру пресечения. Также устанавливаются иные возможные эпизоды противоправной деятельности молодых людей.