Парень приехал на свидание к девушке в Москве и стал жертвой разбоя

В Москве арестовали 4 подозреваемых в разбое, заманивших жертву на свидание Парень приехал на свидание к девушке в Москве и стал жертвой разбоя

Москва14 окт Вести.В Москве полицейские задержали четверых подозреваемых в разбое. Девушка и парни от 20 до 24 лет заманили мужчину на свидание и под угрозой выманили деньги, сообщили в московской полиции.

Уточняется, что пострадавший познакомился с девушкой в мессенджере. В назначенное время он приехал на встречу во 2-м Пятигорском проезде и вместо свидания с девушкой оказался в компании троих мужчин. Они начали угрожать жертве предметом, похожим на пистолет.

Потерпевший перевел нападавшим две тысячи рублей, опасаясь за свою жизнь, после чего его силой вывели из квартиры отмечается в сообщении в MAX

Силовики задержали четверых подозреваемых прямо возле дома. При обыске обнаружили муляж пистолета, банковские карты, наличные и восемь телефонов.

Было возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Обвиняемых арестовали