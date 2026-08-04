Москва4 авгВести.Перед судом предстанут семь участников организованной группы, занимавшихся хищением денег на подставных свиданиях, сообщает прокуратура Москвы.
Обвиняемые девушки искали потенциальных жертв на сайтах знакомств. Убеждая мужчин в своей симпатии, они приглашали их на свидания и заманивали в конкретное кафе на Ленинградском проспекте.
В этом заведении они заказывали шампанское, которое позиционировалось в меню как напиток известных и дорогих марок.
На самом деле подельники фигуранток наливали в бокалы недорогие напитки, однако в счет они включались по ценам премиальных марок.
Отмечается также, что в целом ценовая политика этого заведения, расположенного в подвале жилого дома и известного лишь "узкому кругу лиц", явно не соответствовала оказываемым услугам.
Бокал шампанского мог стоить 6 тыс. рублей, сырная тарелка – 3,8 тыс. рублей., мясная – 4,2 тысячиговорится в публикации надзорного ведомства в MAX
При этом лицензии на реализацию алкогольной продукции и кассовых аппаратов у этого кафе не было, а все чеки, которые якобы пробивались, являлись фиктивными.
Мужчины, осознавшие, что стали жертвами обмана, затем обращались в правоохранительные органы.
В ходе расследования установлено 10 потерпевших, общий ущерб превысил 250 тыс. рублейсообщили в столичной прокуратуре
Теперь четверо женщин и трое их подельников-мужчин предстанут перед судом по обвинению в мошенничествах.
Деятельность кафе была прекращена после вмешательства прокуроров. Сейчас, после утверждения обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд.