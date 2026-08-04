В Москве будут судить завлекавших мужчин в кафе на подставные свидания

Завлекавшие на подставные свидания девушки предстанут перед судом в Москве В Москве будут судить завлекавших мужчин в кафе на подставные свидания

Москва4 авг Вести.Перед судом предстанут семь участников организованной группы, занимавшихся хищением денег на подставных свиданиях, сообщает прокуратура Москвы.

Обвиняемые девушки искали потенциальных жертв на сайтах знакомств. Убеждая мужчин в своей симпатии, они приглашали их на свидания и заманивали в конкретное кафе на Ленинградском проспекте.

В этом заведении они заказывали шампанское, которое позиционировалось в меню как напиток известных и дорогих марок.

На самом деле подельники фигуранток наливали в бокалы недорогие напитки, однако в счет они включались по ценам премиальных марок.

Отмечается также, что в целом ценовая политика этого заведения, расположенного в подвале жилого дома и известного лишь "узкому кругу лиц", явно не соответствовала оказываемым услугам.

Бокал шампанского мог стоить 6 тыс. рублей, сырная тарелка – 3,8 тыс. рублей., мясная – 4,2 тысячи говорится в публикации надзорного ведомства в MAX

При этом лицензии на реализацию алкогольной продукции и кассовых аппаратов у этого кафе не было, а все чеки, которые якобы пробивались, являлись фиктивными.

Мужчины, осознавшие, что стали жертвами обмана, затем обращались в правоохранительные органы.

В ходе расследования установлено 10 потерпевших, общий ущерб превысил 250 тыс. рублей сообщили в столичной прокуратуре

Теперь четверо женщин и трое их подельников-мужчин предстанут перед судом по обвинению в мошенничествах.

Деятельность кафе была прекращена после вмешательства прокуроров. Сейчас, после утверждения обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд.