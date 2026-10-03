Москва3 октВести.В московском районе Новогиреево задержаны четверо молодых людей, подозреваемые в нападении на прохожих, сообщает столичный главк МВД России.
В полицию обратилась женщина, которая заявила о драке, произошедшей на Свободном проспекте. Она рассказала, что сделала замечание компании молодежи, после чего между ними началась словесная перепалка. В какой-то момент женщина позвонила знакомому и попросила о помощи. Он приехал и увидел, как его подругу бьют. Мужчина попытался защитить ее и тоже получил несколько ударов. После этого обидчики скрылись. Пострадавшие мужчина и женщина госпитализированы с различными травмами.
Сотрудники ОМВД России по району Новогиреево установили четверых подозреваемых и задержали их по местам проживания. Двум из нападавших 18 лет, двое – несовершеннолетниеотмечается в публикации
Задержанные, а также собранные материалы будут переданы в следственные органы.