Четверо молодых людей задержаны в Москве за избиение женщины и мужчины Московские полицейские задержали четверых молодых людей за избиение прохожих

Москва3 окт Вести.В московском районе Новогиреево задержаны четверо молодых людей, подозреваемые в нападении на прохожих, сообщает столичный главк МВД России.

В полицию обратилась женщина, которая заявила о драке, произошедшей на Свободном проспекте. Она рассказала, что сделала замечание компании молодежи, после чего между ними началась словесная перепалка. В какой-то момент женщина позвонила знакомому и попросила о помощи. Он приехал и увидел, как его подругу бьют. Мужчина попытался защитить ее и тоже получил несколько ударов. После этого обидчики скрылись. Пострадавшие мужчина и женщина госпитализированы с различными травмами.

Сотрудники ОМВД России по району Новогиреево установили четверых подозреваемых и задержали их по местам проживания. Двум из нападавших 18 лет, двое – несовершеннолетние отмечается в публикации

Задержанные, а также собранные материалы будут переданы в следственные органы.