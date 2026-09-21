В Москве трое мужчин избили одного человека из-за конфликта детей Полиция Москвы задержала троих человек, избивших москвича из-за конфликта детей

Москва21 сен Вести.В одном из парков Москвы на Каширском шоссе группой мужчин был избит один житель столицы. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в связи с конфликтом детей. Один из мужчин в грубой форме предъявил претензии женщине, за которую вступился ее муж.

После этого агрессор вместе со своими товарищами жестоко избил супруга собеседницы, который с целью защиты выстрелил в их сторону из травматического пистолета написано в публикации

В результате произошедшего 40-летний мужчина был госпитализирован. У него зафиксированы тяжелые телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ. Задержанные арестованы.