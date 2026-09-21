Москва21 сенВести.В одном из парков Москвы на Каширском шоссе группой мужчин был избит один житель столицы. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в связи с конфликтом детей. Один из мужчин в грубой форме предъявил претензии женщине, за которую вступился ее муж.
После этого агрессор вместе со своими товарищами жестоко избил супруга собеседницы, который с целью защиты выстрелил в их сторону из травматического пистолетанаписано в публикации
В результате произошедшего 40-летний мужчина был госпитализирован. У него зафиксированы тяжелые телесные повреждения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ. Задержанные арестованы.