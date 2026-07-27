В Москве задержали мужчину, пытавшегося увести чужого ребенка с площадки

Незнакомец пытался увести ребенка с детской площадки в Москве В Москве задержали мужчину, пытавшегося увести чужого ребенка с площадки

Москва27 июл Вести.В Москве полицейские задержали мужчину, который пытался увести чужого ребенка с детской площадки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили ТАСС в столичном ГУ МВД.

Инцидент произошел на улице Панферова в Гагаринском районе. По информации ведомства, мужчина 2001 года рождения подошел к восьмилетнему ребенку, представился его родственником и попытался его увести.

Злоумышленник был задержан полицейскими и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств сказано в сообщении

Материалы проверки передали в следственные органы для принятия процессуального решения.