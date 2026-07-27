Москва27 июлВести.В Москве полицейские задержали мужчину, который пытался увести чужого ребенка с детской площадки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили ТАСС в столичном ГУ МВД.
Инцидент произошел на улице Панферова в Гагаринском районе. По информации ведомства, мужчина 2001 года рождения подошел к восьмилетнему ребенку, представился его родственником и попытался его увести.
Злоумышленник был задержан полицейскими и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательствсказано в сообщении
Материалы проверки передали в следственные органы для принятия процессуального решения.