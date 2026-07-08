Москва8 июлВести.Полиция задержала на западе Москвы немолодого мужчину по обвинению в демонстрации своих гениталий подросткам у школы. Об этом пишет MK.ru.
Инцидент произошел на детской площадке у школы на Филевском бульваре.
Дети сообщили родителям, что 66-летний житель Подмосковья демонстрировал половой орган четырем девочкам 10-11 лет, предполагаемый педофил задержан.
Следователи предъявили предполагаемому эксгибиционисту обвинение в насильственных действиях сексуального характера.
Ранее сообщалось, что во вторник в Москве задержали иностранного гражданина 1982 года рождения, ставшего фигурантом дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.