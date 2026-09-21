Москва21 сенВести.Полиция Москвы задержала мужчину, совершившего нападение на девушку в столичном метрополитене. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел на станции метро "Театральная". Девушка ждала поезда с подругами. К ним подошли двое мужчин, произошел конфликт, девушка упала на платформу после того, как ее толкнули.
Подозреваемого в хулиганских действиях в отношении девушки на станции "Театральная" задержали мои коллеги из УВД на Московском метрополитененаписала Волк в своем MAX
Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ. Фигурант взят под подписку о невыезде и надлежащем поведении.